Пенсионная реформа пополнила бюджет на 21,5 млрд рублей

Российский бюджет сэкономил 21,5 млрд рублей из-за повышения пенсионного возраста. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, эксперты ожидали, что первый результат от реформы будет заметен в 2020. По их прогнозам, бюджет должен был сэкономить только 9 млрд рублей.

Согласно данным Счетной палаты, стартовавшая с 1 октября 2019 года пенсионная реформа сократила численность получателей пенсии на 401,3 тысяч человек, что составляет 1,1%. Это позволило сохранить в государственном бюджете 21,5 млрд рублей, что опередило прогнозируемый результат.

По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), в этом году на пенсиях может быть сэкономлено около 50 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что никаких изменений в пенсионную реформу не планируется. Российский лидер добавил, что все решения уже приняты и закреплены законом.