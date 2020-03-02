Глава Harley-Davidson Мэтт Левэтич покидает компанию

Президент и главный исполнительный директор Harley-Davidson Inc. Мэттью Левэтич уходит из компании, также он больше не будет в составе совета директоров, передает «Интерфакс».

Как отмечается, должность бизнесмена временно займет Йохэн Зейтц до избрания кандидата на пост руководителя. При этом сам Левэтич останется в компании до конца марта.

Известно, что 57-летний Зейтц встанет во главе совета директоров Harley-Davidson Inc. вместо Майкла Кэйва и останется на этом посту после утверждения нового CEO.

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