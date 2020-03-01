Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Документ опубликован на партале правовой инфлрмации.

Закон был принят Госдумой 20 февраля, одобрен Советом Федерации 26 февраля.

Расширенная программа материнского капитала предусматривает продление ее действия до конца 2026 года и ежегодную индексацию.

Согласно документу, семьи, в которых с 1 января 2020 года появился на свет первый ребенок, получат по 466 617 рублей. В случае рождения второго и последующих детей, семьям будут предоставлять по 616 617 рублей.

Также изменения коснутся сроков оформления маткапитала, теперь этот процесс займет до пяти дней. Получить маткапитал же семьи могут в период с 30 до десяти дней.

15 января 2020 года глава государства в послании к Федеральному собранию внес предложение продлить действие программы материнского капитала. Соответствующие поправки были внесены в законопроект членами партий Единая Россия и КПРФ.

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