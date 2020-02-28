Профсоюзы объяснили, как оплатят россиянам дополнительный выходной 22 апреля

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) объяснили, что дополнительный выходной день, назначенный для проведения общероссийского голосования, не отразится на доходах граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ФНПР Михаил Шмаков заявил, что 22 апреля станет юридически оплачиваемым выходным. Таким образом, все граждане, которые работают на окладе, получат полноценные зарплаты, несмотря на дополнительный отдых.

Шмаков уточнил, что эта система не относится к россиянам которые работают в формате сдельной оплаты труда. Они наравне с другими получат выходной, но оплачен он им не будет.

Согласно решению президента России Владимира Путина, голосование по поправкам в основной закон страны проведут 22 апреля 2020 года. Эту дату предложил Андрей Клишас. По его мнению, 22 апреля является «оптимальным» днем, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

До этого Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.