Богатейшие люди лишились $139 млрд за день из-за коронавируса

Самые богатые люди мира потеряли $139 млрд из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По подсчетам издания, такие потери являются крупнейшими за последние 3,5 года.

Как отмечается, гендиректор группы компаний LVMH Бернар Арно лишился свыше $4,8 млрд. Такую же сумму потерял глава Amazon Джефф Безос.

Владелец Zara Амансио Отрега лишился $4 млрд, а глава компании Facebook Марк Цукерберг — $3,48 млрд.

Другие богатейшие бизнесмены потеряли, минимум, по $2,3 млрд.

Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира.