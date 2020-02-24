СМИ: способное достроить «Северный поток — 2» судно изменило маршрут

Способное поучаствовать в завершении строительстве российского газопровода «Северный поток - 2» судно «Академик Черский» поменяло маршрут и отправилось на Шри-Ланку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Vesselfinder.

9 февраля «Академик Черский» вышел из порта Находки на Дальнем Востоке. Планировалось, что 22 февраля судно должно были прибыть в Сингапур, однако, по последним данным, его курс проложен до порта Коломбо.

Причина изменения порта назначения трубоукладчиком в настоящее время неизвестна.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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