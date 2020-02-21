Лукашенко заявил, что Путин хочет компенсировать Минску $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин выспуил с предложением компенсировать выпадающие из белорусского бюджета доходы от экспортных нефтяных пошлин. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в планах Путина компенсировать около $300 млн.

Так, по словам Лукашенко, это планируют сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию.

Белорусский лидер назвал данное предложение неожиданным.

Об этом он сказал на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.

До этого стало известно, что по подсчетам Лукашенко, потери республики от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в результате налогового маневра составили около $420-430 млн.