Лукашенко назвал сумму потерь Минска от налогового маневра в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по оценкам потери республики от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в результате налогового маневра составили около $420-430 млн. Об этом сообщает БелТА.

Он сказал, что президент России Владимир Путин предложил компенсировать эту сумму Белоруссии и считает это справедливым.

По его словам, компенсацию проведут за счет российских компаний. По мнению Лукашенко, это некое движение вперед.

В завершении он добавил, что в этом направлении и планируется дальнейшая работа.

Об этом белорусский лидер сказал на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.