Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 ежегодно

Министр энергетики Александр Новак рассказал, что нефтяные компании России предложили Белоруссии постепенное снижение премий экспортеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно - снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — подчеркнул Новак.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентом Белоруссии Александром Лукашено и президентом России Владимиром Путиным, в рамках которого лидеры стран обсудили условия экспорта нефти.

По словам Лукашенко, российский лидер предложил компенсировать потерю Белоруссии от снижения экспортной пошлины.

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