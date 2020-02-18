Получение маткапитала упростят в России
Российское правительство заявило о намерении упростить процедуру получения материнского капитала. Об этом министр финансов Антон Силуанов рассказал в эфире «Первого канала».
Он отметил, что получить сертификат можно будет сразу после выписки на основании полученных при поступлении в роддом данных.
Министр уточнил, что все необходимые сведения будут направляться в соответствующие службы после заполнения мамой документов в родильном доме.
Силуанов добавил, что после выписки родители будут иметь необходимый сертификат в электронном виде на почте, а также могут получить его в бумажном виде.
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