В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Иконникова, нововведение актуально в связи с внесением президентом России Владимиром Путиным поправок в Конституцию, которые предусматривают регулярную индексацию размера пенсий. Приостановление действия индексации в 2015 году произошло из-за недостатка средств в федеральном бюджете. Парламентарий подчеркнул, что на данный момент причин для продолжения заморозки индексации отсутствуют.

Как уточняется, в случае введения в силу законопроекта, расходы Пенсионного фонда РФ будут увеличены в 2020 году на 368,5 млрд рублей, в 2021 году — на 426,4 млрд, в 2022 году — на 524,6 млрд. Иконников пояснил, что объем расходов может оказаться меньше за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров.

Отмечатеся, что инициатива Иконникова не была поддержана в правительстве по причине недостатков в финансово-экономическом обосновании документа.