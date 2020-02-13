В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финстабильности России из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/212/11700212/upload-SIZ_4603-pic905-895x505-8386.jpg">

Распространение коронавируса нового типа не несет значительных рисков для финансовой стабильности России, заявила заместитель председателя Центрального Банка (ЦБ) Ксения Юдаева. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент риски для финансовой стабильности страны отсутствуют, однако ситуация требует тщательного контроля, отметила зампред ЦБ. Она подчеркнула, что необходимо следить за реакцией мировой экономики на эпидемию.

При этом, по мнению Юдаевой, влияние подобных рисков на российскую экономику ограничено благодаря доверию рынка к политике Центробанка и бюджетному правилу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последней информации, от коронавирусной инфекции скончались более 1300 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Газпром» ведет переговоры с КНР по видеосвязи из-за коронавируса

— Война с долларом: почему коронавирус не поможет Европе

— Российские производители ищут новых партнеров вместо китайских компаний