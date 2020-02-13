В Госдуме поддержали право мужчин на материнский капитал

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей одобрил предложение выплачивать материнский капитал за первого ребенка мужчинам-усыновителям, передает «Интерфакс».

Поправка распространит право на «мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не пользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 2020 года».

Как и для женщин, сумма выплаты составит 466 тысяч 617 рублей.

Ранее президент Владимир Путин предложил внести изменения в действующее законодательство. Соответствующие поправки были отправлены в Госдуму на рассмотрение.

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