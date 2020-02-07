Поклонская о Зеленском: «самозванец Бунша» готов разбазарить украинские земли

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила мнение, что поддерживаемый партией президента Владимира Зеленского «Слуга народа» закон о земле приведет к распродаже Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она предположила, что именно олигархи и иностранцы раскупят «украинские поля и просторы».

«Помните, как было в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «Ты что же это казенные земли разбазариваешь?» — написала Поклонская.

По словам парламентария, на Украине появился собственный «самозванец Бунша», который готов раздавать «губернии» направо и налево».

Ранее кабмин Украины одобрил законопроект о снятии моратория с продажи сельскохозяйственных земель, действующий 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к украинским властям.

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