Число финансовых пирамид рекордно возросло в России

В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид. Об этом сообщает пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях рассказал, что в 2019 году всего было выявлено 237 таких организаций. Эта цифра стала рекордной за последние пять лет.

Лях также уточнил, что организации наиболее активны в конце года, поскольку в это время они стремятся привлечь премии и бонусы участников. По его словам, спад деятельности начинается ко второму кварталу года.

Представитель ЦБ добавил, что финансовые пирамиды занимаются привлечением в качестве инвестиций в криптовалюту, в сельскохозяйственные и строительные проекты. Также Лях отметил, что чаще всего деятельность таких компаний ведется через сайты из Великобритании.

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