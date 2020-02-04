Google впервые обнародовал данные о доходах YouTube

Холдинг Alphabet обнародовал данные о доходах YouTube (принадлежит холдингу). Годовой отчет размещен на сайте компании.

Известно, что Alphabet является материнской компанией Google, она же купила YouTube в 2006 году за $1,65 млрд. С тех пор ни разу данные о доходах видеохостинга от рекламы не публиковались.

Отмечается, что в течение 2019 года YouTube заработал на рекламе свыше $15 млрд — 10% всей выручки компании. Общий доход Alphabet в прошлом году составил $162 млрд.

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