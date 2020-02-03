Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель

Цена нефти Brent упала ниже $55 за баррель впервые с 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле 2020 года составила $54,9 за баррель, снизившись на 2,8%.

В последний раз показатель цены Brent находился ниже $55 за баррель 3 января 2019 года.

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