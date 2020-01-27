Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и замглавы Минфина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций станет Людмила Бокова. Замминистра финансов назначен Павел Кадочников.
Бокова — член Совета Федерации от Саратовской области.
Кадочников до этого был председателем Общественного совета при Минфине.
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