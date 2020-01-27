Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече... Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и замглавы Минфина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций станет Людмила Бокова. Замминистра финансов назначен Павел Кадочников.

Бокова — член Совета Федерации от Саратовской области.

Кадочников до этого был председателем Общественного совета при Минфине.

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