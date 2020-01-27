Количество вакансий курьеров за год выросло на 37%

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В России резко вырос спрос на курьеров. За 2019 год количество таких вакансий на сайтах рекрутинговых агентств увеличилось более чем на треть. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель сервиса по поиску работы «Авито.Работа».

По этой информации, количество объявлений о найме сотрудников доставки за 2019 год по России выросло на 37%. Средняя заработная плата по таким вакансиям составила более 42 тыс. рублей.

По данным другого сервиса — «Работа.Ру», средняя зарплата пешего курьера составляет около 38 тыс. рублей в месяц, а курьеры-водители могут заработать 50 тыс. рублей. Представители сервиса отмечают, что в большинстве вакансий указана только зарплатная «вилка», а итоговый уровень вознаграждения зависит от количества выполненных заказов.

Ранее стало известно, что собственную службу курьеров сократил один из крупнейших онлайн-магазинов Ozon.

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