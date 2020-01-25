«Глобальная проблема»: что происходит с доставкой в России

Один из крупнейших онлайн-магазинов в России Ozon недавно заявил, что сокращает собственную службу курьеров. В настоящее время их количество ритейлер оценивает в несколько сотен.

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«В 2020 году мы планируем перейти на модель платформы, которая подразумевает, что большую часть заказов будут доставлять наши партнеры», — объясняет «Газете.Ru» директор цепи поставок Ozon Андрей Павлович.

Число штатных курьеров Ozon и объем обслуживаемых ими заказов будет незначительным. По словам Андрея Павловича,

привлечение партнеров даст возможность доставлять заказы в населенные пункты любого размера.

Реформируя таким образом логистику, Ozon опирается на опыт успешных мировых игроков.

Так, китайская Alibaba все заказы доставляет с помощью партнеров, а крупнейшая мировая торговая онлайн-площадка Amazon передает около 80%, отмечают в компании.

Добраться до каждого уголка

Россияне в последнее время все активнее покупают товары онлайн. Это привело к тому, что за последний год количество заказов у Ozon увеличилось более чем вдвое, говорит Павлович.

«Недостаток логистической инфраструктуры остается главным барьером для дальнейшего роста. Переход на платформенную модель позволяет быстро масштабировать доставку в условиях экспоненциального роста и гибко управлять мощностями в пиковые моменты спроса, которые сегодня происходят почти каждый месяц», — поясняет он.

Собственные службы курьеров онлайн-магазинов действительно уже не всегда могут справиться с количеством заказов, и тогда имеет смысл передать часть задач на аутсорстинг, заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), куда входят крупные логистические компании и интернет-магазины, Александр Иванов.

На рынке сегодня достаточно квалифицированных и развитых логистических компаний и сервисов, которым можно передать часть заказов, поясняет он.

Собственные курьерские службы часто ограничены географически, а также по весу заказов, объясняет коммерческий директор службы доставки Boxberry Алексей Бездеткин.

По его словам, работать с партнерскими удобнее и дешевле, поскольку своя служба требует колоссальных вложений от продавца, если он планирует работать по всей России.

«Иметь собственную курьерскую службу – невыгодно»,

— говорит и Александр Иванов.

Впрочем, крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries планирует и дальше работать со своим штатом курьеров.

Как заявили «Газете.Ru» в ритейлере, логистика и доставка являются «важнейшими процессами» в сфере электронной торговли, которые влияют на восприятие у покупателей.

«Это позволяет компании самостоятельно контролировать сроки доставки, гарантировать качество сервиса своим покупателям. Как результат, 80% заказов мы доставляем уже на следующий день и 99% — бесплатно», — говорят в компании.

Есть и другие примеры на рынке. Например, маркетплейс «Беру» запустил в ряде районов Москвы собственную курьерскую доставку. 2018 год торговая площадка начинала с работы исключительно с партнерскими службами.

«В прошлом году мы начали тестировать и собственную платформу для курьеров, которая позволяет нам уменьшить интервалы доставки, улучшить сервис, обеспечивать покупателей актуальной информацией о маршруте курьера в режиме реального времени», — рассказывает в беседе с изданием директор по логистике «Беру» Павел Ярошевский.

По его словам, компания видит преимущество в работе по гибридной схеме, поскольку партнерская сеть позволяет доставлять заказы по всей стране, а собственная платформа — на более высоком уровне обслуживать клиентов.

Эксперименты на рынке будут появляться вновь и вновь, рассуждает глава НАДТ.

«Но для этого нужно иметь большой объем заказов. У нас количество компаний, которые способны осуществлять свою доставку, можно буквально по пальцам пересчитать»,

— говорит он.

Онлайн-ритейлер одежды Lamoda развивает службу доставки с учетом того, что покупатели могут примерить товар.

«За прошлый год собственная доставка LM Express стала доступна для 90% клиентов, во многих городах доставка стала быстрей на 1-2 дня, а штат торговых представителей вырос вдвое», — сообщил «Газете.Ru» директор по доставке Lamoda Group Илья Стародубцев.

В последние несколько лет из-за роста спроса среди клиентов компания дополнительно начала развивать и самовывоз товаров, указал он.

Как рассказали «Газете.Ru» в магазинах бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо», они развивают «собственное сервисное подразделение, специалисты которого могут в нескольких десятках городов привезти и сразу установить технику». В месяц сети осуществляют до 300 тыс. курьерских доставок.

В компаниях также пытаются расширить географию и сократить временные интервалы, рассказали в пресс-службе. «Для этого мы тестируем различные варианты курьерских услуг, например, доставку через службы такси и краудсорсинговые платформы», — указывает представитель сети.

Так, для доставки «М.Видео» и «Эльдорадо» пользуются услугами около 60 партнеров в России. Однако доставлять «день в день» товары по всей России у многих ритейлеров пока не получается.

«У нас есть глобальная логистическая проблема, которая связана с тем, что подавляющее большинство складов находится в Москве»,

— отмечает президент НАДТ Александр Иванов.

В настоящее время многие пытаются географически перевести свои склады в другие города, объясняет он. Но это могут позволить себе только крупные компании. Например, у «Яндекс.Маркета» в 2018-м открылся первый логистический хаб, построенный в Ростовской области.

Говорить и достижении нового уровня развития российских логистических служб можно будет только тогда, когда товар будут привозить «день в день» по всей стране, полагает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Основной вызов, стоящий перед сервисами, — это оптимизация маршрутной сети, которая поможет сократить сроки доставки, указывает представитель Aliexpress в России Антон Пантелеев.

«Особенно это касается отдаленных регионов, откуда с развитием электронной коммерции приходит все больше заказов. Качество и скорость доставки — это один из ключевых факторов позитивного восприятия бренда», — уточняет он.

Зарплата около 50 тыс. рублей

Между тем, по словам экспертов, работе курьеров ничто не угрожает. Развитие онлайн-заказов, наоборот, только расширяет количество доступных вакансий.

«Бурный расцвет сегмента e-commerce — это сигнал того, что в ближайшее время профессия курьера не потеряет свою востребованность. Причем курьером можно устроиться и на полный рабочий день, и на частичную подработку, что открывает возможности для трудовой деятельности людей абсолютно разных возрастов», — комментирует категорийный директор «Авито. Работа» Дмитрий Пучков.

На сайтах рекрутинговых агентств регулярно появляются новые вакансии курьеров. Как рассказали «Газете.Ru» в сервисе по поиску работы «Авито.Работа», количество таких объявлений выросло на 37% под конец 2019 года.

Средний уровень вознаграждения курьеров, по их оценке, составил более 42 тыс. руб. По данным другого сервиса, «Работа.Ру»,

пешие курьеры могут зарабатывать по 38 тыс. руб. в месяц, курьеры-водители — 50 тыс. руб.

Большинство работодателей указывают лишь зарплатную «вилку», а итоговый размер зависит от количества выполненных заказов.