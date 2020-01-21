Силуанов: нужно уточнить нацпроекты с учетом новых задач

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительству должно уточнить планы реализации национальных проектов с учетом новых задач, появившихся после послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти планы необходимо скорректировать.

«Второе: нам необходимо уточнить и те национальные проекты, которые мы реализуем с учетом новых задач, с учетом новых ресурсов и с учетом тех задач, которые нам не удалось решить в прошлом году и которые перешли для реализации на текущий год», — добавил Силуанов.

Силуанов отметил, что Минфин уже подготовил предложения об источниках финансирования задач из послания российского лидера.