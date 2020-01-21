Росимущество будет передано в ведение Минфина
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Росимущество теперь не будет находиться в ведении Минэкономразвития, а перейдет под руководство Министерства финансов.
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента России Владимира Путина.
Как известно, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом создали в 2004 году. Его с 2018 года возглавляет Вадим Яковенко.
Росимущество занимается управлением собственностью, которая находится в федеральной собственности.
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