Число пенсионеров в 2019 году сократилось, рассказал глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что после внесения изменений в пенсионную систему в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, за предыдущий год было назначено более миллиона пенсий. Уточняется, что из них 830 тысяч — по старости.

При этом в долгосрочной перспективе, как отмечает Дроздов, количество выходящих досрочно на пенсию людей будет увеличиваться. Это произойдет из-за грядущих изменений. Так, с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а спустя два года 57-летние матери троих детей.

Согласно прогнозам на ближайший год, с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году, выход на пенсию отложится у 800 тысяч россиян.

До этого глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%.