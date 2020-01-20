Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за грязную нефть
Москва и Минск согласовали подходы по определению компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Белоруссии Александра Исаева.
Стороны договорились о подходах и методике определения компенсации во время встречи заместителя белорусского премьер-министра Игоря Ляшенко и и. о. вице-премьера России Дмитрием Козаком.
Российская сторона подтвердила достижение договоренности.
В апреле 2019 года в трубопровод «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу, попала загрязненная хлоридами нефть, прокачку пришлось остановить.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Налог на «Дружбу»: что Белоруссия требует за грязную нефть
— СМИ: Белоруссия решила отложить переговоры с Россией по нефти
— «Заберу две трубы»: Лукашенко шантажирует Россию «Дружбой»