Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за грязную нефть

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Москва и Минск согласовали подходы по определению компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Белоруссии Александра Исаева.

Стороны договорились о подходах и методике определения компенсации во время встречи заместителя белорусского премьер-министра Игоря Ляшенко и и. о. вице-премьера России Дмитрием Козаком.

Российская сторона подтвердила достижение договоренности.

В апреле 2019 года в трубопровод «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу, попала загрязненная хлоридами нефть, прокачку пришлось остановить.

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