Мишустин прокомментировал пенсионную систему

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Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, 2017 год Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, 2017 год
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, 2017 год
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов написал в своем Telegram-канале о том, что кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы. Об этом он сказал на встрече с депутатами фракции КПРФ.

По его словам, Мишустин в данном вопросе не намерен ничего трогать.

«Я буду разбираться с возрастом дожития. Плохо, что отменили Единый социальный налог», — написал Обухов в своем посте.

Кандидат на должность главы правительства не намерен спешить, а планирует «смотреть и думать».

До этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. Президент страны Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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