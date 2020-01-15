Путин предложил ввести доплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет

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Президент России Владимир Путин предложил ввести доплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3-х до 7-ми лет включительно.

Выплаты начнутся с 1 января 2020 года.

»«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией», — сказал Путин.

В среднем выплаты на ребенка составят 11 тысяч рублей в месяц.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.