Путин предложил ввести доплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин предложил ввести доплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3-х до 7-ми лет включительно.
Выплаты начнутся с 1 января 2020 года.
»«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией», — сказал Путин.
В среднем выплаты на ребенка составят 11 тысяч рублей в месяц.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.