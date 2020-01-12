Миллер: Болгария стала быстрее строить газовую сеть после критики Путина

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что работа по строительству газораспределительной сети у Болгарии идти быстрее после критических высказываний президента России Владимира Путина, говорится в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

Ранее российский президент отмечал, что болгарская сторона сознательно затягивает реализацию газопровода Турецкий поток».

Миллер рассказал, что болгарские партнеры стали заметно быстрее работать, чем некоторое время назад. Глава российского Минэнерго Александр Новак добавил, что надеется на скорое выполнение Болгарией своих обязательств.

По данным Новака, строительство газопровода «Турецкий поток» идет масштабно.

«Мы уверены, что болгарские коллеги... свою часть построят», — подчеркнул Новак.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Болгария отреагировала на слова Путина о «Турецком потоке»

— В Болгарии рассказали, когда будут готовы принимать газ из «Турецкого потока»