«Роснефть» активно наращивает патентную деятельность

За последние три года количество полученных «Роснефтью» патентов на инновационные разработки выросло на 30%. Об этом на встрече с журналистами в Объединенном центре исследований и разработок РН-ЦИР рассказал Директор Департамента технического регулирования «Роснефти» Эдуард Тимашев.

Тимашев также сообщил, что за 2018 год Компания получила 62 новых патента на инновационные разработки, а общее ожидаемое количество патентов по итогам 2019 года составит 735 шт. При этом на внедрение и тиражирование ранее успешно испытанных эффективных технологий в предыдущем году направлено более 1,8 млрд рублей.

Во время экскурсии по РН-ЦИР сотрудники научного центра ответили на вопросы о новых технологиях, которые уже успешно внедрены. Так, благодаря процессу технологического развития компании, предусмотренного стратегией «Роснефть-2022», стало возможно производство новой марки автомобильного бензина стандарта «Евро 6». Уникальное инновационное топливо обладает улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами (до 40% меньше серы, не более 0,8% бензола, не более 32% ароматических углеводородов). На 578 фирменных АЗС, расположенных в Башкирии, Краснодарском крае, Тульской, Калужской и Рязанской областях, реализация бензина «Евро 6» уже началась. С декабря заправить автомобиль новым топливом можно на заправках Москвы и Московской области.

В РН-ЦИР пояснили, что в настоящее время добывать нефть и перерабатывать ее без новых подходов невозможно. При этом сама нефтяная отрасль уже давно по своей сложности сопоставима с космической.

В НК «Роснефть» неоднократно подчеркивали, что технологическое лидерство – это ключевой фактор конкурентоспособности на мировом нефтегазовом рынке. Именно поэтому компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных цифровых и технологических решений, активно внедряя их по всем направлениям деятельности.