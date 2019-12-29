Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает приватизацию и преобразованию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В результате государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые были созданы до вступления в силу закона и действуют на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

Отмечается, что запрет на создание таких предприятий не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом главы государства или правительства.