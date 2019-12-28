В России увеличили период выплаты накопительной пенсии на 2020 год

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Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предусматривает увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2020 год. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на соответствующий документ.

Как стало известно, период будет продлен на полгода.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев», — говорится в документе.

Отмечается, что закон станет действовать уже с 1 января 2020 года.