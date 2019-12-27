Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Доктрины продовольственной безопасности страны, которую представил вице-премьер Алексей Гордеев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Гордеева.

Новая редакция Доктрины предусматривает полную самообеспеченность России основными видами сельскохозяйственной продукции, а также повышение доступности качественных пищевых продуктов для россиян, заявил вице-премьер.

Кроме того, документ предусматривает формирование государственного резерва сырья и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций, подчеркнул Гордеев.

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