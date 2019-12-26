Депутат оценил заявление посольства США на Украине про Крымский мост

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Вид на железнодорожную часть Крымского моста, 24 сентября 2019 года Вид на железнодорожную часть Крымского моста, 24 сентября 2019 года
Вид на железнодорожную часть Крымского моста, 24 сентября 2019 года
Дмитрий Горностаев/РИА «Новости»

Депутат Госдумы России от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал публикацию посольства США на Украине с осуждение запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что американским дипломатам не стоит вмешиваться во внутренние дела России, чем также не стоит заниматься «украинским и европейским друзьям».

Депутат также рассказал о том, что США и Украина говорили, что Крымского моста не существует, «что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ».

«Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное - сугубо внутреннее дело России», — подчеркнул Козенко.

В понедельник, 23 декабря, по Крымскому мосту прошли первые поезда. В торжественном открытии принял участие президент России Владимир Путин. Автомобильная часть моста была запущена в мае 2018 года.

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