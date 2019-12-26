Депутат оценил заявление посольства США на Украине про Крымский мост
Депутат Госдумы России от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал публикацию посольства США на Украине с осуждение запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что американским дипломатам не стоит вмешиваться во внутренние дела России, чем также не стоит заниматься «украинским и европейским друзьям».
Депутат также рассказал о том, что США и Украина говорили, что Крымского моста не существует, «что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ».
«Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное - сугубо внутреннее дело России», — подчеркнул Козенко.
В понедельник, 23 декабря, по Крымскому мосту прошли первые поезда. В торжественном открытии принял участие президент России Владимир Путин. Автомобильная часть моста была запущена в мае 2018 года.
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