Депутат оценил заявление посольства США на Украине про Крымский мост

Депутат Госдумы России от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал публикацию посольства США на Украине с осуждение запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что американским дипломатам не стоит вмешиваться во внутренние дела России, чем также не стоит заниматься «украинским и европейским друзьям».

Депутат также рассказал о том, что США и Украина говорили, что Крымского моста не существует, «что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ».

«Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное - сугубо внутреннее дело России», — подчеркнул Козенко.

В понедельник, 23 декабря, по Крымскому мосту прошли первые поезда. В торжественном открытии принял участие президент России Владимир Путин. Автомобильная часть моста была запущена в мае 2018 года.

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