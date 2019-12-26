Путин потребовал гарантировать продовольственную безопасность в РФ

Российский президент Владимир Путин призвал гарантировать продовольственную безопасность в РФ, сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, продовольственная безопасность должна зависеть не только объемами, но и ее качеством продуктов.

Президент на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса также отметил важность исследований в области селекции в растениеводстве и животноводстве.

В ноябре 2018 года Госсовет впервые прошел в новом формате в Крыму, в виде стратегических сессий. Решения по ключевым темам согласовываются с Правительством, и выносятся на обсуждение президенту, который утверждает перечень поручений по итогам прошедшего Госсовета. Перед каждым Госсоветом проходят встречи Президента с общественностью, в организации которых помогает ОНФ.

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