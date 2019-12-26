В Вене стартовали переговоры по газу между Россией и Украиной
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Россия и Украина начали переговоры по газу в Вене в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщал, что 20 декабря Москва и Киев договорились по ряду важных вопросов, в том числе планируемым поставкам газа.
Так, в 2020 году они составят 60 млрд кубометров, в 2021 - 2024 гг. — по 40 млрд куб.
Предполагается также, что на текущей встрече стороны обсудили варианты установок плавающего тарифа.
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