Тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 4% в 2020 году

Цены на коммунальные услуги в России вырастет в среднем на 4% с 1 июля 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

Самое большое повышение цен ожидает Чечню, там тарифы вырастут на 6,5%. Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа, там он составит 2,4%.

Москвичей ожидает повышение тарифов на 5%, жителей Петербурга – на 3,8%.

Индексы, устанавливаемые для субъектов России, зависят от нужд регионов, пояснила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

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