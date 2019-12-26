Тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 4% в 2020 году
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Цены на коммунальные услуги в России вырастет в среднем на 4% с 1 июля 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.
Самое большое повышение цен ожидает Чечню, там тарифы вырастут на 6,5%. Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа, там он составит 2,4%.
Москвичей ожидает повышение тарифов на 5%, жителей Петербурга – на 3,8%.
Индексы, устанавливаемые для субъектов России, зависят от нужд регионов, пояснила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
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