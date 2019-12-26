В «Транснефти» назвали политическими угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о намерении «забрать» две трубы российского нефтепровода «Дружба» являются политическими, заявил глава «Транснефти» Николай Токарев. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Заявления Лукашенко о намерении изъять две трубы «Дружбы» и начать реверсные поставки американской нефти через Польшу носят политический характер, так как подобные действия «очень трудно реализуемы», отметил Токарев.

С экономической точки зрения подобные заявления требуют тщательной проработки и являются невыгодными для Белоруссии, подчеркнул глава «Транснефти».

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