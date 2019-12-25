Путин пошутил про «царскую» обстановку на встрече с бизнесменами

Во время встречи с российскими бизнесменами президент Владимир Путин оценил помпезную обстановку, напоминающую «царский» интерьер. О проведенной встрече подробнее рассказали в Кремле.

Глава государства констатировал, что встречи с представителями российского бизнеса проходят ежегодно, но на это раз заседание прошло в очень красивом месте.

«В таких интерьерах... по-настоящему царских», — подметил президент.

Он добавил, что встреча и должна была проходить в таком месте, так как изначально планировалось создать благоприятную обстановку, которая бы нацелила на хороший совместный результат в работе.

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