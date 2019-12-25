Первый поезд в Крым отправился из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА «Новости».

Поезд проедет по железнодорожному мосту, соединяющем материковую частью России и полуостров

По данным оператора поездов, на первый поезд продано 973 билета.

Фирменный состав «Таврия» едет до Симферополя из Москвы 33 часа.

23 декабря президент Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксенов проехали на поезде по Крымскому мосту от Керчи до Тамани.

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