Силуанов объяснил причины роста реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС

По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году после снижения в прошлые году связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции. Он назвал это «переломом» тенденции, которая наблюдалась в последние годы.

По мнению Силуанова — это важнейший конечный показатель работы правительства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ::

— Медведев оценил идею освобождения малоимущих от налогов

— Силуанов рассказал про сроки возвращения долга Украины России