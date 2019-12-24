Глава ОСК: для постройки трубоукладчика для «Северного потока 2» необходимо четыре года

Президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что для проектировки трубоукладчика для газопровода «Северный поток 2» в России потребуется два года, для постройки — четыре. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся», — сказал Рахманов.

При этом он напомнил, что ледокол «Ленин» был построен за три года.

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