В Крыму отреагировали на критику ЕС относительно Крымского моста

Спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал резкое заявление Евросоюза относительно официального открытия Крымского моста. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник, 23 декабря президент России Владимир Путин официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. После этого в ЕС заявили, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».

Бобков считает, что ЕС «пора прекратить вести политическую и дипломатическую игру вокруг Крымского моста, в целях получить какие-то баллы и бонусы».

По словам парламентария, строительно данного моста является историческим событием, и это необходимо признать. Бобков заявил, что Россия совершила очередной инфраструктурный прорыв, а ЕС придерживается двойных стандартов.

Он уверен, что заявление Евросоюза «продиктовано не иначе, как злым умыслом».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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