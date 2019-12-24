Путин отнес перенос железной дороги от побережья Сочи к стратегической задаче

Президент Владимир Путин заявил о необходимости перенести железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул важность данного вопроса.

«Стратегическая задача полотно отодвинуть от побережья», — сказал Путин.

По его словам, в Сочи с удовольствием бы отправились многие туристы, которые побывали в Геленджике, если бы не трудная дорога от этого курорта.

«И для Сочи было бы хорошо - загрузка была бы еще больше. Но трудно ехать по серпантину», — добавил Путин.

Отмечается, что российский лидер уже распорядился, чтобы Минтранс рассчитал стоимость проекта по перемещению железной дороги в районе Сочи.