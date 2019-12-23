Через 5 лет 90,8% россиян должны быть обеспечены качественной питьевой водой

К концу 2024 года 90,8% жителей России должны быть обеспечены качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров, подводя первые итоги федерального проекта «Чистая вода».

Всего в федеральном проекте участвуют 83 региона – все, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. «На основании региональных программ мы будем реализовывать совместно с субъектами, с муниципалитетами мероприятия по подготовке работ на водозаборах и строительство новых водозаборов, систем водоочистки», - отметил Егоров.

«Очень важно не только воду приготовить и очистить, но также и доставить до конечного потребителя, — заявил представитель Липецкой трубной компании «Свободный сокол». — То есть важен вопрос качества сетей. В настоящее время достаточно большое количество сетей изношено, в некоторых регионах до 80%. Поэтому мы инициировали внесение изменений в нормативную базу в части безопасности сетей водоснабжения и водоотведения».

«Вопрос отечественного оборудования – это наиважнейший вопрос в водопроводно-канализационном хозяйстве, — подтвердила руководитель проекта по межотраслевому ресурсному моделированию «Водоканала Санкт-Петербурга» Елена Нефёдова. — Если мы в 2010 году запускали новый блок практически на импортном оборудовании (потому что реально оборудование отечественное на тот момент было неконкурентоспособно), то сегодня, делая проект по другой станции, мы на 96% заменили импорт – в технологических решениях – на отечественные решения».

В свою очередь, первый змпредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов рассказал о совместной со специалистами Московского физико-технического института разработке прибора, который школьники будут просто приносить из дома пробы воды в школу, где наше устройство, подключённое к обычному смартфону, делает анализ воды с привязкой к адресу, где данная проба была взята», - объяснил Расулмухамедов.

Все данные будут стекаться в единую систему – и в итоге появится, по сути, интерактивная карта качества водопроводной воды в России, резюмировал он.