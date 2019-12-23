Рослесхоз призывает бизнес участовать в наращивании объемов лесовосстановления

Нарастить объёмы лесовосстановления в полтора раза в ближайшие 5-6 лет невозможно без участия бизнеса, заявил начальник управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Дмитриев во время обсуждения перспектив развития государственно-частного партнёрства как эффективного механизма увеличения объёмов лесовосстановительных работ.

Как известно, задача довести объём восстановленного леса до 100% от погибших и уничтоженных лесов прописана в федеральном проекте «Сохранение лесов».

«Выполнить такие объёмы невозможно без привлечения наших компаний: нашего и лесозаготовительного бизнеса, лесопромышленного комплекса, так и тех энергетических и линейных компаний, которые осуществляют проекты по развитию инфраструктуры», - отметил Дмитриев.

Он также отметил ежегодно в России из-за строительства инфраструктуры, дорог, расширения городов из лесного фонда выбывает до 200 тысяч гектаров леса.

Управляющий директор Segezha Group по реализации государственных программ развития и лесной политике Николай Иванов рассказал об опыте компании в восстановлении лесов и предложил создать сеть питомников по всей стране: «В этом году мы осуществили работы на площади 22 тысячи га. Это полностью соответствует проектам освоения лесов и соответствует тем объёмам рубок, которые были осуществлены. На будущее мы смотрим на проект «Сохранение лесов», видим, что задачи сверхамбициозные поставлены».

В свою очередь, директор департамента En+ по управлению экологическими и климатическими рисками Алексей Спирин признал, что пока нет технологий, которые бы позволили производить алюминий без выброса парниковых газов, поэтому компания запустила пилотный проект по лесовосстановлению, чтобы посмотреть, каким образом можно компенсировать такие выбросы.способствующих лесовосстановлению, неурегулированность вопроса восстановления лесов на участках, на которых в силу климатических условий возможно только естественное лесовосстановление.