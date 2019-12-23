Медведев заявил о завершении возведения «Северного потока-2», несмотря на санкции
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Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что российский газопровод «Северный поток-2» построят с небольшой задержкой. Об этом сообщает «Интерфакс».
Медведев развеял все сомнения о том, что санкции повлияют на срок сдачи в эксплуатацию газопровода и уверил, что до завершения проекта осталось «совсем чуть-чуть».
Он рассказал, что у компании «Газпром» уже имеются альтернативные варианты по прокладке труб.
«Немножко больше времени на это уйдет... Месяц туда, месяц обратно... — никакой катастрофы нет», — подчеркнул премьер.
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