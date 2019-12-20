Офис Зеленского подтвердил достижение соглашения по транзиту российского газа

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что на трехсторонних переговорах в Минске, были достигнуты договоренности по транзиту газа. Об этом говорится на странице в Facebook.

«Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о подробности станут известны на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко в субботу, 21 декабря.

Ранее представитель «Газпрома» сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины.

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