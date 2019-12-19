В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

Кадыров никогда не стоит за чьими-то спинами и не скрывается. Он всегда там, где проводятся операции и руководит всеми действиями, отметил Каримов.

Во время пресс-конференции Путин рассказал, что чеченский лидер внес большой вклад в восстановление республики и только за это ему можно присудить звание Героя труда, «но он молодой еще, подождет».

«Я ему запретил, а он все еще под пули лезет», — заключил Путин.

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