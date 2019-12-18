Комитет сената США ободрил «санкции из ада» против РФ

Комитет сената США по иностранным делам ободрил «санкции из ада» против России. Об этом сообщает ТАСС.

Новый пакет санкций, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против гос долга России.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава. Отмечается, что там в него могут внести коррективы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

— В Кремле высказались о возможных санкциях США против «Северного потока — 2»