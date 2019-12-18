Комитет сената США ободрил «санкции из ада» против РФ
Комитет сената США по иностранным делам ободрил «санкции из ада» против России. Об этом сообщает ТАСС.
Новый пакет санкций, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против гос долга России.
Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава. Отмечается, что там в него могут внести коррективы.
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