Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста. Соответствующее заявление опубликовал сайт ведомства.
Как стало известно, в декабре 2019 года прошли последние выездные проверки.
Отмечается, что по их итогу Ростехнадзор выдал заключение о соответствии заказчику ФКУ Упрдор «Тамань».
«Объект построен и соответствует проектной документации», — говорится в заявлении ведомства.
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