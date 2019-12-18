Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста. Соответствующее заявление опубликовал сайт ведомства.

Как стало известно, в декабре 2019 года прошли последние выездные проверки.

Отмечается, что по их итогу Ростехнадзор выдал заключение о соответствии заказчику ФКУ Упрдор «Тамань».

«Объект построен и соответствует проектной документации», — говорится в заявлении ведомства.

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