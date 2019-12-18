Песков назвал санкции США против «Северного потока-2» нарушением международного права

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу». — заявил Песков.

Представитель Кремля считает, что действия Вашингтона являются «непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своей, собственно, своего искусственного доминирования на европейские рынки».

Песков также отметил, что Соединеннные Штаты навязывают европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции, в том числе более дорогой природный газ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опоздали с санкциями: США признали бессилие перед «Nord Stream 2»

— Bloomberg: США признали безрезультатность санкций против «Северного потока — 2»

— Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»