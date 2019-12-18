Песков назвал санкции США против «Северного потока-2» нарушением международного права
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу». — заявил Песков.
Представитель Кремля считает, что действия Вашингтона являются «непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своей, собственно, своего искусственного доминирования на европейские рынки».
Песков также отметил, что Соединеннные Штаты навязывают европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции, в том числе более дорогой природный газ.
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